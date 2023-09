Prefeitura realiza encontro com professores para ministrar palestra sobre educação fiscal

A Prefeitura de Alegrete, por meio das Secretarias de Finanças e Orçamento e de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através da EMEB Alcy Vargas Cheuiche, realizou o 2º Encontro de Formação de Professores sobre Educação fiscal.

A atividade foi ministrada no auditório da Unipampa com enfoque na Produção de Sequências Didáticas de Educação Fiscal com professores dos anos iniciais da escola. A participante do Grupo Estadual de Educação Fiscal do RS, Tânia Santos Coelho de Souza, juntamente com as professoras da rede municipal Patrícia Albuquerque Bragamonte e Neffar Jaquelini Assis Brasil, foram as responsáveis por ministrar os conhecimentos da didática.

O encontro teve o intuito de tornar o tema corriqueiro com os professores e profissionais da rede. A educação fiscal tem grande importância na vida de todos nós e essa palestra teve grande valia tanto na nossa área pedagógica como na vida social na qual também somos responsáveis, disse a servidora que esteve presente na atividade.

Fotos: reprodução