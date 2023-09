Se chover caminhada cívica poderá ser cancelada

Com a previsão de chuva para este dia 2, a realização da caminhada cívica já marcada poderá ser cancelada. A decisão só vai acontecer bem no início da manhã deste sábado. A primeira caminhada cívica, que integra a Semana da Pátria vai contar com a passagem da Prefeitura e todas as secretarias, EMEIs do Município, forças de segurança, APAE.

De acordo com institutos de meterologia, a previsão é de que a chuva para Alegrete num total de 25mm seja na madrugada e no período da noite, e de que durante o dia o tempo vai estar nublado. Rodrigo Guterres diretor de cultura da SECEL, informa que vão decidir se a caminhada cívica vai ser realizada, amanhã(2), pela manhã, conforme a previsão do tempo. O Secretário Rui Medeiros disse que o aviso será às 9h para que de tempo dos ônibus irem até os Pólos buscar os alunos.