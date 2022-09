Homem é preso por desacato e fuga de abordagem policial

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com informações da Brigada Militar, na noite de quarta-feira(21), durante patrulhamento na Avenida Caverá, no bairro Ibirapuitã, a guarnição abordou o indivíduo.

O homem, ao perceber a aproximação dos policiais jogou algo no chão, sendo assim, após efetuar a revista pessoal e identificação, foi feita a busca nas imediações da abordagem e encontrado 1 (uma) pedra de crak junto em compartimento do boné.

Casa é arrombada enquanto criança de 10 anos dormia; ela estava sozinha

O indivíduo assumiu a propriedade do entorpecente e foi realizado o registro no local. Após a liberação, o homem saiu desacatando os policiais com palavras ofensivas. Recebeu voz de parada, desobedeceu e empreendeu fuga.

Desta forma, foi acompanhado e abordado novamente pela guarnição, onde foi conduzido até a UPA e posteriormente à Delegacia de Policia.