Alunos do 6º ano foram Nota 10 em projeto no Eduardo Vargas

O mês de setembro trouxe uma atividade nova para o educandário estadual Eduardo Vargas, aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental. A proposta de que participassem de jogos de perguntas e respostas que testavam seus conhecimentos sobre as mais diversas áreas do saber.

Alunos Nota 10 da Escola Eduardo Vargas

É importante ressaltar que é de extrema relevância que se valorize as atividades que são propostas em sala de aula. O jogo contou com a escolha de um representante de cada turma, que respondia as questões. Outros estudantes pesquisavam nos celulares as informações que pudessem auxiliar na hora da resposta. Alguns colegas fizeram parte da equipe dos “universitários” que estavam a postos para ajudar os colegas em caso de alguma dificuldade ou dúvida.

As torcidas das turmas animaram a atividade com cartazes, grito de guerra, muita alegria e entusiasmo que motivou os colegas.

O evento foi organizado pela Professora de Língua Portuguesa, Gisele Almeida da Luz com apoio da equipe pedagógica, diretiva e corpo docente e teve o seguinte podium 1º lugar: Bernardo Lima do 6º ano; seguido por Débora Brasil da turma 72 e Luisa Fernandes da 71.