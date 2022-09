MICA completa 47 anos de samba em Alegrete

Share on Email

Mica faz 47 anos

Os micaenses se uniram para festejar os 47 anos da Escola que com a retomada do Carnaval em 2023 está unida para regresso com o seu melhor à Avenida.

A programação de aniversário, neste dia 25, inclui um risoto, ao meio-dia, para quem quiser levar ou almoçar na quadra da Escola na Sociedade Esportiva Real. À tarde, as 16h será realizada uma roda de samba com a participação de 16 artistas convidados e escolas co-irmãs.

A entrada conforme Eider Pena, é gratuita, porém, as mesas terão um custo de R$ 50,00. O importante é todos se divertirem no “Parabéns” aos 47 anos da MICA comemorados neste dia 23 de setembro – acrescenta.

