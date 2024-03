Homem é preso por descumprimento de medidas protetivas

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Piola, no domingo à noite, após relatos de que o ex-marido da vítima, havia adentrado o pátio de sua residência e batido na porta, chamando por ela.

Ao chegar no local e realizar a averiguação, os policiais encontraram o indivíduo sentado na área da residência, apresentando visíveis sinais de embriaguez. Diante dessa constatação, o homem foi preso e mantido contato com a ex. Segundo o relato, ela foi avisada pela filha, por meio do telefone, de que o acusado estava se dirigindo à residência.

A vítima, ao perceber a chegada do acusado acionou a Brigada Militar, ressaltando que possui uma medida protetiva em desfavor do acusado.

O homem foi conduzido à DPPA, onde foi mantido contato com o Delegado de Plantão, que determinou a lavratura do flagrante em desfavor do indivíduo.