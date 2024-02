Matteus já tem planos para depois do BBB: uma grande festa no Parque dos Patinhos

O participante, de 27 anos, revelou durante uma conversa com seus colegas de confinamento que pretende organizar uma grande festa na famosa Praça dos Patinhos (Parque Rui Ramos).

Com um expressivo crescimento em suas redes sociais, principalmente no Instagram, onde entrou no programa com 7.613 seguidores e já ultrapassou a marca de 1,2 milhão, o gaúcho se destaca não apenas pelo seu carisma, mas também pela sua preocupação com o social e o desejo de ajudar os demais.

Atualmente, o alegretense reside com sua avó materna, Neuza França, e seu irmão mais novo, Luan, de 16 anos, em Alegrete. Ele demonstra um forte vínculo com sua família e sua cidade, onde foi criado desde criança. Sua história de vida inclui momentos desafiadores, como o abandono pelo pai durante a gravidez de sua mãe, Luciane Amaral, e a superação do bullying na escola devido ao seu sotaque carregado e sua vestimenta tradicional, típica da região.

Durante a pandemia da COVID-19, Matteus viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo ao lado de sua avó, ultrapassando a marca de 1 milhão de visualizações. Esse momento de conexão com suas raízes e sua família ressoou profundamente com o público, evidenciando sua autenticidade e simplicidade.

Apesar dos desafios enfrentados ao longo de sua vida, Matteus se mostra determinado e focado em seus objetivos. Sua participação no BBB24 é vista como uma oportunidade de proporcionar uma vida melhor para sua família e retribuir o apoio e amor que recebeu ao longo de sua trajetória.

Ao entrar na casa, Matteus afirmou que está determinado a ganhar o programa e dar uma vida melhor aos seus familiares. Sua mãe, Luciane, acredita que ele está sendo autêntico dentro do jogo. Ela prometeu que, se Alegrete retornar com o prêmio do BBB24, será organizado um grande churrasco de ovelha para celebrar a vitória.