Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no Bairro Airton Senna

Durante uma busca pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre 32 municiado com seis cartuchos intactos, escondido na cintura do indivíduo. Além disso, foram localizados cerca de 15 trouxinhas de maconha dentro de um invólucro plástico, que estavam escondidas em suas cuecas. Outra descoberta foi um valor de R$ 465,00 em dinheiro, encontrado em um bolso da bermuda do suspeito.

Também foram encontrados mais dois invólucros plásticos em uma área externa da casa, que correspondiam a 20 e 24 trouxinhas de maconha. Dentro da residência, os policiais também localizaram um saquinho plástico contendo aproximadamente 54 pedras de crack, já embaladas e prontas para a venda.

Diante dos fatos e das evidências encontradas, os policiais deram voz de prisão ao acusado. Após, o homem foi apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Na DP, o suspeito foi autuado em flagrante por crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.