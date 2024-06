Homem é preso por receptação de roupas furtadas de loja

A Brigada Militar prendeu, no fim da tarde de terça-feira(4), um homem de 41 anos no bairro Nilo Soares Gonçalves, Zona Leste de Alegrete, acusado de receptação.

Ele foi abordado após denúncias de que um indivíduo oferecia roupas para venda que correspondiam às características de itens furtados de uma loja durante a madrugada.

Durante a identificação, os policiais militares visualizaram que o homem possuía roupas da loja alvo do furto na região central, além de estar vestindo peças e calçando uma bota da empresa. As demais roupas furtadas foram encontradas na residência do acusado.

O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a delegada Fernanda Mendonça determinou o registro simples por receptação. Ele alegou que havia adquirido as peças de outro homem, residente no bairro Vila Nova. A gerente da loja compareceu à delegacia e reconheceu todas as peças recuperadas, avaliadas em aproximadamente 2 mil reais, incluindo bonés, jaquetas e calçados. O notebook furtado não foi localizado. As roupas foram restituídas à empresa.

O Furto

Na manhã de ontem, ao chegar à loja de confecções, a gerente percebeu que o local havia sido invadido por uma janela arrombada. Foi constatada a falta de roupas, calçados, bonés, um notebook e 280 reais que estavam no caixa. A Brigada Militar foi acionada e registrou a ocorrência.