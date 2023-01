Doulas, elas podem oferecer uma experiência única para mulheres grávidas

Com a popularização do parto domiciliar humanizado, uma nova profissão se tornou parte da escolha do parto natural em casa. É a chamada “Profissão Doula”.

Por mais que você pesquise e busque informações em fontes confiáveis, a preparação para a gravidez e para o parto sempre vem acompanhada de muitas dúvidas e inseguranças.

A figura da doula é responsável por gerar suporte emocional e físico para a gestante durante a gravidez até o parto.

A doula tem se tornado um grande personagem na hora do parto, porque a profissão, reconhecida e incentivada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), traz de volta uma prática comum antigamente.

Provavelmente, alguém vai lembrar daquelas histórias que a mãe ou a avó tiveram todos os filhos em casa com ajuda das outras mulheres, muitas vezes da família. Pois é, a doula faz o papel dessas mulheres que formam uma rede de apoio para a parturiente, e ela não precisa ter uma formação médica, nem realizar exames na gestante ou no bebê.

Em Alegrete, a doula Ana Paula Spiller destacou que passou boa parte da vida sem saber qual era realmente a sua vocação, porém, quando teve a assistência humanizada, simplesmente se encantou ao sentir na pele o quanto é possível ter um parto totalmente positivo e inesquecível. E diante disso, decidiu dar essa assistência às mulheres futuras mamães.

“Vivenciar o processo de gestar, parir e maternar transformou ainda mais a minha vida. E reafirmou meu desejo de atuar nesse universo, com foco na humanização do parto e nascimento.”

Ela pontua que muitas pessoas acham que parto humanizado é aquele parto na banheira, com música, velas e pétalas de rosas, entretanto, a humanização está na assistência, onde a mulher é a protagonista do parto. As condutas a serem tomadas são compartilhadas com a gestante, e as suas vontades e desejos respeitados – explica.

Porém, para expor as suas vontades, a mulher precisa estar segura e informada. E é aí que entra em ação e o trabalho da doula, uma profissional capacitada para acompanhar e dar suporte físico e emocional as gestantes e seus familiares.

O suporte físico inclui exercícios específicos para cada trimestre da gestação, para o trabalho de parto, massagens para alívio da dor, dentre outras técnicas.

Já o suporte emocional começa quando a doula passa informações sobre a gestação, parto, pós-parto e amamentação. Esses conhecimentos tiram medos e deixam as gestantes e suas famílias confiantes para todo o processo que os aguarda.

No final da gestação, vem o auxílio no plano de parto, documento onde são descritas as preferências da gestante para o parto, (as preferências se baseiam nas recomendações da OMS para o parto).

A presença da doula no trabalho de parto é essencial para que a gestante se sinta segura, forte e confortável e tenha uma experiência mais positiva. Logo após o nascimento, a doula ajuda a mãe a colocar em prática tudo que foi discutido sobre a amamentação durante a gravidez.

O que realmente faz a diferença é a conexão entre a doula e a mulher grávida: uma relação de profunda confiança e entrega- comenta.

Para quem desejar saber mais, pode acessar @anapaula_doula.