Homem é preso transportando cocaína dentro de tanque de combustível de caminhão em Sarandi

Um homem de 62 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas transportando 156 kg de cocaína dentro do tanque de combustível de um caminhão em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul, na tarde deste sábado (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem ocorreu na BR-386.

Os agentes localizaram dezenas de tabletes da droga escondidos dentro do tanque de combustível.

O caminhão tinha placas de Foz do Iguaçu (PR). O motorista, também natural do Paraná, tinha passagens anteriores por tráfico de drogas, afirma a PRF.

O homem foi encaminhado a uma delegacia para o registro da ocorrência e depois, a um presídio. O caminhão e a droga foram apreendidos.