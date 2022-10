Pai e filho investigados por venda de ‘chás milagrosos’ são presos por posse irregular de arma no RS

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Dois homens, pai e filho, foram presos em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, a 170 km de Porto Alegre, na quinta-feira (6). A dupla é investigada pela Polícia Civil pela suspeita de vender “chás milagrosos” na região.

O caso é apurado como charlatanismo, estelionato e constrangimento ilegal. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela polícia, em razão da Lei de Abuso de Autoridade.

O g1 entrou em contato com a defesa dos suspeitos e, até a atualização mais recente desta reportagem, não havia obtido resposta.

A prisão em flagrante foi feita porque os dois homens estavam com a arma irregular em uma barraca onde acampam, segundo a delegada Fernanda Amorim.

“Eles tinham uma calibre 32 nas barracas em que eles estavam acampados. O que é investigado em relação aos chás é justamente a venda de falsos chás propondo a cura milagrosa”, diz.

Um caso de venda de chá foi identificado em Encruzilhada do Sul. No entanto, outras ocorrências são apuradas em municípios próximos. A Polícia Civil ainda não totaliza o número de eventuais vítimas do suposto golpe.

Por g1 RS

Foto: Polícia Civil/Divulgação