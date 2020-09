Homem é suspeito de atear fogo na casa da ex- companheira na Zona Leste

Compartilhe









107 Shares

O incêndio destruiu a casa no bairro Capão do Angico. De acordo com a Brigada Militar, a denúncia é de um sinistro criminoso.

O suspeito é o ex-marido da proprietária da residência. A mulher não estava no endereço, no momento do incêndio.

Justiça condena autores da morte de apenado no Presídio de Alegrete

Segundo relato de uma testemunha aos policiais, o suspeito foi visto nas proximidades da casa quando os vizinhos identificaram o incêndio.

Ainda de acordo com as informações, o homem de 63 anos teria confirmado a autoria para um familiar.

Os Bombeiros realizaram a extinção das chamas, porém, a moradora perdeu tudo. Móveis, roupas e objetos pessoais que estavam na casa foram consumidos pelo fogo.

Morador que gosta de dar tiros é denunciado por vizinhos e acaba preso

A Brigada Militar realiza buscas, mas até o momento, não havia encontrado o suspeito.

Um familiar disse aos PMs que o homem não aceita o fim do relacionamento e que a mulher já possui Medidas Protetivas.

Ainda, segundo o patrão do suspeito, ele teria solicitado liberação do trabalho, neste final de semana, para sair da cidade.

O incêndio foi na rua Ipê, bairro Capão do Angico, Zona Leste. A casa ficava nos fundos de outra residência. O trabalho dos Bombeiros foi fundamental para evitar que atingisse outras casas. Vizinhos também auxiliaram.

A Guarnição dos Bombeiros estava composta pelo sargento Cadona, soldados Neto e Escarrone.