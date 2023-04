Homem, embriagado e alterado, é preso em bar do centro

Homem de 27 anos, alterado, provocou desordem em frente a um bar e acabou preso pela Brigada Militar, em Alegrete.

Conforme informações dos policiais militares, eles foram acionados em um estabelecimento comercial na região central da cidade. A denúncia era de estaria ocorrendo uma briga em via pública. Assim que a guanição chegou no local, o acusado foi abordado o qual estava muito alterado e apresentava visíveis sintomas de embriaguez. O indivíduo desobedeceu as ordens de abordagem e negava-se a identificar-se, por esse motivo, precisou ser encaminhado até a Delegacia de Polícia para registro do fato.

O caso ocorreu na madrugada de sábado(8), por volta das 6h. O registro foi por desobediência, e o homem foi liberado na sequência.