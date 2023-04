Usuário do CRAS/SUL, transtornado, ameaça funcionários do local

Share on Email

Segundo informações, o acusado chegou no endereço alterado e ameaçando todos que trabalham no local. O homem que é cadastrado, pois tem o benefício de consumir marmitas, salientou sobre a presença de traficantes em outro bairro da cidade.

Ele também teria destacado que tinha conhecimento onde os funcionários residem, além disso, passou a dar chutes nas portas e socos nos vidros. Todas as investidas do acusado foi para intimidar as vítimas, que conseguiram fechar a porta da peça evitando que ele pudesse feri-los, pois estava transtornado.

A Brigada Militar foi acionada , porém, o indivíduo fugiu antes da guarnição chegar.