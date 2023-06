Homem, emocionalmente desorientado, é resgatado da ponte férrea pelos Bombeiros

Salvamento na Ponte Férrea em Alegrete; Bombeiros resgataram homem em situação de risco, em Alegrete.

No final da tarde de ontem(2), uma equipe dos Bombeiros realizou mais um ato heróico ao salvar um homem em situação de risco na ponte férrea sobre o Rio Ibirapuitã. O chamado foi recebido pelos militares, informando que um senhor estava no local e apresentava sinais preocupantes de desorientação e poderia cair no rio. Imediatamente, o sargento Cadona e os soldados Tavares e Jonas se deslocaram para o local.

Ao chegarem à ponte, os bombeiros fizeram contato com o homem que falou estar enfrentando algumas dificuldades familiares. Com muita habilidade e sensibilidade, a equipe iniciou um diálogo com ele, buscando compreender sua situação e convencê-lo a sair da ponte.

Após uma conversa, os bombeiros conseguiram demovê-lo da ideia de permanecer no lugar onde estava, destacando o risco iminente de que ele estava correndo contra a própria vida. Nesse momento, uma equipe do Samu Mental também chegou à ponte para prestar atendimento.

A ação rápida e eficiente dos bombeiros, aliada a astúcia e sapiência no diálogo com o homem, foram fundamentais para salvar sua vida. A integração entre as equipes dos Bombeiros e do Samu Mental foi essencial para garantir a segurança e o bem-estar do indivíduo em situação de vulnerabilidade, naquele momento. Na sequência, ele foi levado à UPA.

O sargento Cadona, responsável pela operação, destacou a importância do trabalho em equipe e ressaltou que a prioridade é sempre preservar a vida e oferecer apoio às pessoas que se encontram em momentos de crise. O salvamento é uma das atribuições mais nobres da profissão dos bombeiros e que cada vida salva representa uma vitória para toda a equipe.

O episódio na ponte férrea em Alegrete serve como um alerta sobre a importância aos sinais e de buscar apoio em momentos de dificuldade emocional. É fundamental que as pessoas sejam conscientizadas sobre a existência de serviços especializados, como o Samu Mental, que estão preparados para ajudar e oferecer suporte nessas situações.