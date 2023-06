PMs vão ao interior para abordar prevenção à violência e o Bullying nas escolas

Share on Email

Mais uma ação inédita da Brigada Militar em Alegrete com o Projeto Bem-Estar na Escola de combate à violência e bullying, desta vez, na EMEB Silvestre Gonçalves – interior do Município.

Na última quinta-feira(1º), a Brigada Militar realizou mais uma ação pioneira em prol da segurança e bem-estar nas escolas. O Projeto Bem-Estar na Escola, que tem como objetivo combater a violência, o bullying e promover a segurança, levou suas atividades até a EMEB Silvestre Gonçalves, localizada no Polo Educacional Rincão do 28.

A presença da Brigada Militar em sala de aula se deu por meio de palestras específicas direcionadas a algumas turmas. Essa iniciativa inovadora busca promover uma maior integração com a comunidade escolar, além de realizar um trabalho preventivo em relação à segurança e violência nas escolas, buscando criar um ambiente mais seguro e acolhedor para os estudantes.

A equipe da Brigada Militar, composta pelo sargento Maia e o soldado Carlos, atendeu a iniciativa da equipe gestora, liderada pela professora Cimara Severo. A ação contou ainda com o apoio da orientadora educacional, professora Marilene Vargas Ferreira, que abraçou a ideia e incentivou essa importante atividade educacional. O capitão Magno Siqueira também desempenhou um papel fundamental ao acolher e apadrinhar a proposta.

Durante as palestras, o sargento Maia e o soldado Carlos compartilharam seus conhecimentos e experiências com os alunos, fortalecendo os laços entre os policiais e a escola. Por meio de diálogos abertos, os alunos puderam tirar dúvidas, expor suas preocupações e aprender mais sobre a importância da segurança, do respeito e da prevenção de conflitos.

Essa iniciativa reforça o compromisso da instituição com a comunidade, demonstrando que ela não está apenas nas ruas para combater o crime, mas também para promover uma convivência saudável e ativa em todos os ambientes. A presença do sargento Maia e do soldado Carlos na EMEB Silvestre Gonçalves evidenciou que a Brigada Militar é, de fato, a força da comunidade.

Ao final da ação, a equipe gestora, os professores e os alunos agradeceram a presença dos PMs e reconheceram a relevância desse conjunto de trabalho. A expectativa é que iniciativas como essa sejam replicadas cada vez mais em outras escolas, promovendo uma cultura de paz e respeito entre todos.

A Brigada Militar de Alegrete continua a desempenhar um papel essencial na segurança pública, e sua participação ativa nas escolas, por meio do Projeto Bem-Estar na Escola, reforça seu compromisso em cuidar da população em todas as esferas, desde o policiamento ostensivo até ações educadores que buscam um futuro melhor para as próximas gerações.