Campanha “Baita Ajuda Vale do Taquari” mobiliza Alegrete em apoio às vítimas do ciclone extratropical

Diante dessa situação, a Prefeitura de Alegrete, em conjunto com a Câmara de Vereadores, entidades, imprensa e instituições, lançou a campanha “Baita Ajuda ao Vale do Taquari”.

Uma reunião realizada na manhã de 7 de setembro, no salão vermelho da Prefeitura na Praça Getúlio Vargas, reuniu diversos representantes engajados nessa causa. Embora alguns grupos, como empresários, a Igreja Quadrangular e outros, já tenham enviado doações, a necessidade continua significativa, especialmente em municípios como Muçum, onde 80% da cidade foi inundada.

Para atender a essa demanda, ações de arrecadação serão realizadas nos próximos dias em Alegrete, com pontos de coleta distribuídos em frente aos supermercados, bairros e nos eventos dos Festejos Farroupilhas. Todo o material arrecadado será centralizado e, após cinco dias, a Prefeitura disponibilizará transporte para levá-lo aos locais necessitados, principalmente nas cidades mais afetadas.

O Prefeito Márcio Amaral agradeceu o apoio de todos os envolvidos na campanha e enfatizou que toda ajuda é bem-vinda, acrescentando que Alegrete também enviará máquinas para auxiliar os municípios afetados. Ele mencionou o acompanhamento das condições climáticas, com a previsão de chuvas, e destacou o trabalho da Defesa Civil, aqui na cidade.

O vice-prefeito Jesse Trindade enfatizou a importância da união e do esforço conjunto para ajudar as cidades devastadas pelo ciclone. O secretário de Educação, Rui Medeiros, anunciou o cancelamento da caminhada cívica programada para o dia 9 de setembro, que será remarcada para outubro, devido à mobilização da campanha “Baita Ajuda”.

O coordenador da Defesa Civil, Renato Grande, ressaltou o monitoramento contínuo do Rio Ibirapuitã e as ações preventivas realizadas durante o dia. O Exército Brasileiro está em prontidão para auxiliar, e locais para possíveis alojamentos já estão sendo providenciados. Entretanto, até o momento em Alegrete, apenas quatro famílias foram retiradas de forma preventiva.

A secretária de Promoção Social e Desenvolvimento, Iara Caferati, coordenará a recepção e contabilização das doações e compartilhou relatos de colegas da assistência social que visitaram os municípios atingidos, descrevendo a situação crítica e o desespero das pessoas que precisam de comida pronta.

Diversos representantes de entidades e instituições, como Cededica, Capítulos DeMolay, Associação dos Mecânicos, Clube Beneficente Luz e Verdade, Maçonaria, Igreja Assembleia de Deus, Rotary Club, Escolinha de Futebol Cruzeiro, entre outros, também manifestaram seu apoio à campanha.

A próxima reunião está agendada para o sábado, e os pontos de arrecadação serão disponibilizados, a partir de amanhã, na Prefeitura da Praça Getúlio Vargas, nos eventos dos Festejos Farroupilhas e em frente aos supermercados, além das arrecadações nos bairros. Para obter mais informações, entre em contato pelo número 55 997203048. A mobilização continua em prol das comunidades afetadas pelo ciclone. A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS) disponibilizou uma chave PIx para doações:11.330.190/0001-21 (CNPJ). A reunião também contou com a participação do Procurador do Município, Paulo Faraco e Secretários.

“O prefeito do município gaúcho de Muçum, Mateus Trojan (MDB), salientou que eles estão precisando de água sanitária, material de higiene, fraldas adultas e infantil. Além de mão de obra voluntária”- concluiu Prefeito Márcio Amaral.