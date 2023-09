Edital torna público chamamento de mesários para escolha dos conselheiros tutelares

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, juntamente com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICAA – divulga edital nº 007/2023, o qual torna público o chamamento e estabelece as condições para participação de mesários para atuar como voluntários no Processo de Escolha para Membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/28.

No edital, estabelece-se as condições para os interessados atuarem como mesários, nas funções de presidente, secretário e respectivos suplentes, na recepção de votos, das 08h às 17h do próximo dia 01 de outubro, bem como encontram-se disponíveis os locais de votação para o processo eleitoral.

Onze candidatos, devidamente inscritos, estão concorrendo a cinco vagas nesta eleição. Cada um tem o seu número correspondente. São sete candidatas mulheres e quatro homens.

Celanira Bueno de Souza -15

Antônio Aparício Moreira Marques – 22

Clebis de Morais Pires – 14

Daniela Soares Domingues- 21

Emir Lemes de Almeida – 28

Gabrielen Guarize Almirão -11

Geovana Madeira Cardoso Carvalho- 38

Joice Portilho Teixeira-16

Luis Carlos da Silva Pinheiro- 10

Marcia Maria Leiria Rocha- 36

Maria Tereza Lemes- 23