Rio Ibirapuitã ultrapassa os 9 metros

Não houve a necessidade de desabrigar nenhuma família, e todas que precisaram ser desalojadas receberam apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura para se deslocarem preventivamente para casas de familiares.

As quatro famílias desalojadas são provenientes dos bairros Promorar, Vila Nova e Santo Antônio. Essa ação preventiva foi realizada com sucesso, garantindo a segurança dessas pessoas diante da possibilidade de aumento do nível do rio.

Mãe de alegretense faz apelo para localizar o filho em meio à destruição em Roca Sales

Vale ressaltar que, até o momento, nenhum bairro da cidade foi diretamente atingido pelas águas do Rio. A situação segue sendo acompanhada de perto pela Defesa Civil, que está em constante comunicação com as autoridades locais e disponibiliza os seguintes números de contato para emergências e informações:

Telefone Fixo: (55) 3961 1707

(55) 3961 1707 Telefone Celular: (55) 991589544

(55) 991589544

A Defesa Civil de Alegrete permanece atenta à situação e continuará fornecendo atualizações regulares à população. É fundamental que todos permaneçam informados e sigam as orientações das autoridades, garantindo a segurança de todos os cidadãos do município. Em caso de dúvidas ou emergências, os números de contato da Defesa Civil estão disponíveis para auxiliar a comunidade local.

Dados Atuais: