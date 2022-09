Homem foi arrombar casa e acabou morto pelo proprietário; homicídio ocorreu no centro de Alegrete

Share on Email

Na manhã desta segunda-feira(19), Alegrete registra mais um homicídio.

Segundo informações apuradas pelo PAT, o homem de 27 anos invadiu a casa da vítima, localizada na região central. Ele entrou pelo telhado e, posteriormente, pelo forro da casa.

O proprietário estava dormindo e acordou com o barulho, ele realizou um disparo de arma de fogo que atingiu o indivíduo, que morreu no local. O ato do dono da casa foi em legítima defesa.

A Brigada Militar foi acionada, assim como a Perícia e a Polícia Civil. Ainda não há mais detalhes sobre a ocorrência que está em andamento.

Este é o 11º homicídio de Alegrete.

Dentro de instantes, mais informações.