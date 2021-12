Morre eletricista que levou choque ao instalar iluminação de Natal em praça de São Gabriel

Share on Email

Um eletricista que levou um choque ao instalar a iluminação de Natal em uma praça de São Gabriel, na Região da Fronteira do Rio Grande do Sul, morreu no domingo (26) após ficar quatro dias internado em um hospital. Arielson Fontoura, de 22 anos, sofreu uma descarga elétrica ao colocar luzes em uma árvore na Praça Ecológica na quarta-feira (22).

A Prefeitura de São Gabriel afirma que o profissional estava utilizando equipamentos de proteção. O município ainda informou que presta apoio à família do rapaz.

O caso é investigado pela Polícia Civil da cidade. Conforme o delegado José Enilvo Soares de Bastos, a perícia do local já foi feita e não há prazo para a conclusão do laudo.

“Nós estamos investigando o fato. Uma das hipóteses é de que foi, realmente, um acidente”, diz.

No dia do incidente, a prefeitura afirmou que o profissional “estava instalando mangueiras de LED na Praça Ecológica quando entrou em contato com a fiação de poste”. O jovem caiu, sofreu uma parada cardíaca e foi levado à Santa Casa de Misericórdia.

Fonte: G1