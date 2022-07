Homem invade casa pelo assoalho e mantém ex-namorada em cárcere privado por 5 dias

Um homem de 37 anos anos invadiu a casa da ex-namorada pelo assoalho do imóvel e a manteve em cárcere privado por cinco dias em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, cidade a 131 km de Porto Alegre. Ele foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (4), de acordo com a Polícia Civil, data em que a mulher, que tem 49 anos, foi resgatada.

De acordo com o delegado Vinícius Lourenço de Assunção, a mulher contou à polícia que, na última quinta (30), o suspeito invadiu a residência, em Linha Mariante, quando ela não estava em casa. Quando chegou, ela foi rendida pelo ex-companheiro e ameaçada de morte, segundo o delegado.

Ela foi impedida por ele de sair de casa até segunda-feira (4), quando a Brigada Militar (BM) foi ao local depois de receber uma denúncia de violência doméstica por parte da mãe da mulher. Ela disse que só conseguiu entrar em contato com a mãe por um descuido do ex-companheiro.

“O flagrado é pessoa perigosa e ostenta vasto cardápio de antecedentes policiais, que vão desde o crime de roubo, passando pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e homicídio, todos cometidos na Região Metropolitana”, diz Assunção.

Conforme a BM, o suspeito assistia à televisão sentado em um sofá quando os policiais entraram na casa. Próximo dele, estavam um facão e uma foice, armas que foram apreendidas. Ele recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia de polícia e, então, para o presídio.

O suspeito deve responder pelos crimes de cárcere privado (com pena que varia de dois até cinco anos de prisão, em caso de condenação) e dano qualificado, pois quebrou o assoalho da casa da ex-namorada.

O delegado Assunção pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de garantir a segurança da mulher.

Fonte: G1