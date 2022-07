Jovem sofre traumatismo craniano devido agressão em saída de bar

Share on Email

Segundo informações da ocorrência, o jovem disse que na saída de um bar na madrugada do último dia 16 de maio, foi atacado pelo acusado que havia discutido com o amigo da vítima mais cedo, dentro do estabelecimento comercial.

Assim que ele saiu do bar, o indivíduo o agarrou por trás com um mata leão e o fez desmaiar. Na sequência, caiu no chão, desacordado, e bateu a cabeça.

A vítima foi socorrida por um amigo que retornou ao endereço e levado à Santa Casa. No primeiro dia, o jovem foi levado direto à UTI.

Na sequência, foi para o quarto com diagnóstico de traumatismo craniano onde ficou por mais de 15 dias internado.

Na ocorrência, a vítima descreveu o nome do acusado.