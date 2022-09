Homem lê mensagens no celular da esposa e a agride

No início da manhã de sexta-feira(16), um homem de 25 anos, agrediu a companheira com socos e chutes. O motivo da violência teria sido em razão de ler mensagens no celular da vítima.

De acordo com a Brigada Militar, por volta das 06h50min, uma guarnição foi acionada na região central da cidade para averiguar uma denúncia de violência doméstica.

No endereço, os PMs fizeram contato com a vítima de 25 anos. Ela informou que o seu companheiro, leu algumas mensagens no seu celular e começou a lhe agredir com socos e chutes.

Diante desta situação, foi realizada a identificação do suspeito e as partes encaminhadas até a DPPA para registro do fato