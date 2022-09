Alegrete tem atraído o interesse de investidores de variados segmentos

O setor primário da economia, relacionado à agropecuária, recebe este nome pelo fato de ter sido o primeiro a ser desenvolvido pela humanidade. No Período Neolítico, o homem deixou de ser nômade e começou a criar povoados, os quais começaram a viver do cultivo de terras e da criação de animais para o abate. Até os dias de hoje, o os produtos oriundos do setor primário são importantíssimos, tanto para consumo quanto para serem transformados em mercadorias.

Alegrete é referência quando o assunto é o setor primário da economia. O Município detém o maior rebanho bovino do estado, estimado em torno de 500 mil cabeças e é sede de uma das mais importantes plantas frigoríficas do Brasil. Além disso, os números da produção de grãos, arroz e soja, juntamente com a grande capacidade energética, no que se refere à energia eólica, biomassa e solar, denotam a grandeza de Alegrete em diferentes setores.

Aliado a esses fatores, tem a boa localização geográfica em relação às capitais do Mercosul, a presença de nove universidades e o trabalho do Parque Científico e Tecnológico do Pampa (Pampatec). Esses diferenciais têm atraído investidores e negócios para o Município. Recentemente, O Prefeito Márcio Amaral e o Vice-Prefeito Jesse Trindade estiveram em Porto Alegrete com uma comitiva da empresa chinesa (UMEX AIR CARGO), em que foi demonstrado o interesse dos asiáticos em viabilizar uma linha de montagem de aviões de pequeno porte e de helicópteros.

Um dos investimentos foi a apresentação do projeto da obra da Stock Center, um mega atacado, do grupo Zaffari, que está em fase de aprovação. Esse empreendimento que será construído na esquina do Jockey Club (Zona Leste), promete transformar Alegrete em um polo regional, pois, além de beneficiar pequenos comerciantes, irá oportunizar que pessoas de cidades vizinhas venham para o Município. Aproximadamente 190 empregos diretos serão gerados.

Nos ultimos dois anos tivemos a instalação de filiais das maiores redes de varejo do País: Magazine Luíza, Americanas e uma filial da Renner, outra gigante do segmento de lojas de departamento.

A administração credita esses investimentos no Município às condições favoráveis da nossa economia que tem demonstrado pujança na geração de riquezas, impulsionada especialmente pela força do Agro. A perspectiva real de investimentos bilionários na geração de um dos maiores parques eólicos do Sul em Alegrete e região, também é um excelente sinalizados para atrair novos investimentos.