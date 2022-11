Homem mata esposa e vizinho a marteladas em Gramado

A Polícia Civil prendeu, neste sábado (26), um homem de 40 anos que confessou ter assassinado a esposa e enterrado o corpo no pátio de casa em Gramado, na Serra. A vítima foi identificada como Lidiane Jurema dos Santos Pinto Carvalho, de 42 anos. A prisão aconteceu após o suspeito ter assassinado outra pessoa, José Noeli Fogassa da Silva, de 76 anos. Tanto Lidiane quanto o Silva foram mortos com golpes de martelo.

De acordo com o delegado Gustavo Celiberto Barcellos, responsável pela investigação, os crimes foram cometidos porque o suspeito encontrou no celular da esposa mensagens de autoria de Silva.

“O homem confessou ter matado a esposa após ter descoberto que ela e o vizinho estariam tendo um caso. Ele foi à casa do vizinho confrontar ele por conta das mensagens que encontrou no celular da esposa”, explica o delegado Barcelos.

Lidiane estava desaparecida desde terça-feira (22), mas o registro do desaparecimento só foi feito na quinta-feira (24) na delegacia de polícia. O assassinato de Lidiane é tratado como feminicídio, já o do vizinho, como homicídio.

A prisão

O suspeito dos crimes foi detido pela Brigada Militar (BM) por volta das 14h, no bairro Prinstrop, depois da polícia receber uma ligação telefônica que denunciava uma agressão em via pública. No local, os agentes encontraram o suspeito sendo agredido por algumas pessoas. O motivo seria que ele teria assassinado o vizinho, identificado posteriormente como sendo Silva, a pessoa com quem a esposa do suspeito estaria tendo um caso. O suspeito vestia uma tornozeleira eletrônica. Ele é apenado do sistema prisional por crimes como furto, roubos, estelionato e posse de drogas.

Os policiais foram até a casa de Silva e encontraram o corpo dele, que tinha um ferimento na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte.

O suspeito confessou o assassinato e disse que também matou a esposa. No quarto do casal, a polícia encontrou sangue. O corpo estava enterrado no pátio. Segundo a Polícia Civil, Lidiane não tinha medida protetiva contra o esposo.

O suspeito foi levado para a delegacia de polícia e, então, para uma casa prisional. O martelo usado nos assassinatos foi apreendido pela polícia.

Fonte: G1

Por g1 RS e RBS TV