Homem morre baleado após apontar arma contra taxista em frente a casa noturna de Porto Alegre

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um homem de 31 anos morreu após ser baleado em frente a uma casa noturna no bairro Navegantes, em Porto Alegre, por volta das 3h da manhã desta terça-feira (5). A ocorrência foi registrada na Rua Doutor João Inácio.

Segundo a Polícia Civil, a vítima teria sacado uma arma durante uma briga com um taxista em frente ao estabelecimento. Neste momento, uma terceira pessoa teria visto a situação e disparado contra a vítima, que ainda não teve a identidade divulgada. O homem não resistiu os ferimentos e morreu no local.

O autor do disparo se apresentou à polícia e argumentou que atuou em legítima defesa, para defender o taxista que estava sendo ameaçado.

Segundo o delegado Pablo Soares, a vítima teria de desentendido com outros frequentadores do local. “Pessoas estavam passando por aqui e, nesse desentendimento, em dado momento, ele teria apontado uma arma de fogo para essas pessoas. Um terceiro indivíduo ao verificar a situação, no qual ele possuía porte de arma, interviu e realizou os disparos contra essa vítima”, diz o delegado em entrevista à RBS TV.

De cordo com a investigação, o início da discussão teria sido motivada por algo fútil. A polícia já solicitou as imagens das câmeras de monitoramento da região. O caso deve ser investigado.

Homem morre em frente a casa noturna em Porto Alegre — Foto: Reprodução/ RBS TV

Fonte: G1