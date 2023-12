Menina é morta durante conflito entre indígenas em reserva de Cacique Doble

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma menina foi morta a tiros durante um confronto entre dois grupos indígenas em Cacique Doble, no Norte do Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (4). A Polícia Federal (PF) não divulgou o nome dela.

De acordo com o delegado Iuri de Oliveira, responsável pelo caso, não é possível repassar outras informações neste momento.

Ele confirmou, no entanto, a morte da menina. Ela teria sido baleada na cabeça dentro da casa em que residia. Outras duas pessoas teriam sido feridas.

Em relação à motivação para o confronto, ele estaria relacionado com a disputa pela liderança da reserva indígena Cacique Doble, que já se estende há meses.

Ainda não há informações sobre prisões.

Fonte: G1