Encontro de ex-atletas da Associação Atlética Alegrete relembra a trajetória da equipe

A Associação Atlética Alegrete, foi um referência do futebol profissional no município. O clube foi fundado em 20 de Fevereiro de 1973, a partir de uma fusão de dois clubes da cidade, o Flamengo FC (não confundir com o CEF Flamengo), fundado em 1943 e o Guarani FC, fundado em 1912. Seu uniforme usava as cores verde e branco.

A Associação disputou a Copa Governador do Estado do Rio Grande do Sul e divisões inferiores do Campeonato Gaúcho de Futebol. Da fundação do clube, em 1973, até 1975, atuou pelo clube o jogador Toninho Becon, uma das referências. Na segunda metade da década de 1980 o clube encerrou suas atividades.

Por ali, desfilaram centenas de craques e pasmem, passados 40 anos do ultimo jogo que estes atletas participaram, eles se encontraram na cidade que testemunhou vários lances e momentos hoje eternizados na memória de quem vivenciou a trajetória do alviverde alegretense.

Baseado neste roteiro, o elenco se reencontrou, após criarem um grupo no WattsApp e agilizarem o primeiro encontro, para relembrar quatro décadas de muito futebol.

O ponteiro Celeni Viana agilizou por intermédio do roupeiro na época Zeferino, apelidado de “Fantasminha ” que criou o grupo. A aceitação foi instantânea e o encontro se concretizou em pouco espaço de tempo. O reencontro foi confirmado mesmo com a partida do amigo Marco Antonio (Caburé). Os amigos decidiram não cancelar e prestar um tributo em memória do atleta, que sempre foi de alegria e de alto astral.

Alegrete recebeu atletas de várias cidades: estrelas de Santa Maria, Uruguaiana, Porto Alegre, Montenegro, Quintão e até de Santa Catarina. Muito pagode entre os ex-atletas juntamente com os músicos Vinicius Viana e o Vinicius Marçal.

Foi servido um suculento churrasco assado pela dupla João Amaral e Carla Taziiane, tudo regado a risos abraços, muita saudade e algumas cervejinhas e refrigerantes.

Alguns alegretenses que gostavam de futebol da época foram confraternizar e abraças os craques do passado. A diretoria na pessoa do Dr. Gilberto Brandolt ex-presidente, Toninho Vieira e o professor Edinho Machado treinador e preparador físico da equipe, se fizeram presente.

O Reduto do Samba foi palco e testemunha de um grande momento. Alguns atletas trouxeram as esposas que ajudaram e muito no brilhantismo do evento.

No final, discursos acalorados na despedida, mas ficou a certeza que no ano que vem tem de novo e até a data está sacramentada, dia 7 de dezembro, o II Encontro de ex-atletas da Associação Atlética Alegrete estará de volta em Alegrete.

Fotos: reprodução