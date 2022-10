Homem morre e cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR-470, em Carlos Barbosa

Um homem morreu e cinco outras pessoas ficaram feridas em um acidente em Carlos Barbosa, no km 231 da BR 470, na madrugada deste domingo (9).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu às 0h10, com a colisão frontal envolvendo um veículo da marca Focus e um veículo da marca Vectra.

O condutor do Focus faleceu no local, e as cinco pessoas feridas foram encaminhadas ao hospital – uma delas estava no mesmo carro do motorista que morreu, e as outras quatro no outro carro. Não foram divulgadas mais informações sobre as pessoas envolvidas no acidente.

Foto: Guilherme Kalsing/Estação FM

Por RBS TV e g1 RS