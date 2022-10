Estudante de Zootecnia do IFFar aposta em queijo de ovelha após estágio na Cabanha 3-Leites

Érica Pedroso da Silva, aluna do 10º Semestre do curso de Zootecnia, do IFF- Campus Alegrete resolveu fazer um estágio diferente de conclusão de curso.

Conta que na mesma circunstância que ia se apaixonando pelo curso, foi se descobrindo dentro da ovinocultura. “Sou com muito orgulho alegretense e sei que somos uma cidade e região tradicional, por muitas vezes temos medo do novo, medo de arriscar e sair da nossa zona de conforto e dentro da produção ovina nunca tinha me passado pela cabeça a criação e produção de ovinos leiteiros até que o grande professor Otacilio Motta nos apresentou em sala de aula a ovinocultura de leite”.

Erica na Cabanha de ovelhas de leite em Santa Catarina

E foi ai que o tema despertou interesse na jovem acadêmica. Ela pesquisou propriedades que tivessem dado certo com a produção de leite ovino e, junto da professora Tatiana Wommer, conheceu a Cabanha 3-leites.

A cabanha fica no interior da cidade de Lageado Grande em Santa Catarina e lá eles tem, além de seu rebanho de mais de 640 animais, o seu próprio laticínio com produção de doce de leite, iogurte, queijos dos mais diversos, além de venderem parte do leite para outros laticínios. Os produtos são vendidos na cidade ou através do Instagram @acasabianchi.

Conforme Erica ,o intuito hoje é incentivar nossos produtores a tentar algo novo, pois este é um mercado que está crescendo bastante, assim como a procura pelo leite ovino. Os produtos são extremamente valorizados chegando a R$100 o kg do queijo.

Ela conta que a cabanha tem um sistema de confinamento das suas ovelhas, mas existem trabalhos publicados mostrando que é possível a produção com animais a pasto sem, necessariamente, ser ovelhas de leite. Já encontraram dados de produção de 1,7 L de leite em ovelhas Texel.

Erica em seu estágio em cabanha de ovelhas em Santa Catarina

Ai esta a chave. O produtor Alegretense não precisa mudar seu rebanho, mas sim adequar e planejar para dar oportunidade a inovação, comenta a determinada estudante de Zootecnia.

A Cabanha 3 Leites tinha produção de vacas de leite e iniciou a criação de ovinos com 7 ovelhas e 1 carneiro da raça Lacaune e, ao longo dos anos, foi vendo maior lucratividade no leite de ovelha trabalhando hoje apenas com isso.

-Sou extremamente grata pela oportunidade que tive de passar 60 dias conhecendo e aprendendo um pouco mais sobre o mundo da Ovinocultura Leiteira. Voltei ao Alegrete realizada, com perspectivas novas e com muita vontade de encorajar nossos produtores a verem com outros olhos as nossas ovelhas que, além de carne e lã, também podem produzir leite ovino”.