Homem morre em colisão entre carro e árvore na BR-287, em Unistalda

Um homem morreu em uma colisão entre um carro e uma árvore na noite de domingo (2), em Unistalda, na Região Central do Rio Grande do Sul. A vítima, de 40 anos, não teve a identidade divulgada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 22h30, no km 448 da BR-287.

O Focus, que deslocava em direção a São Borja, saiu da pista e colidiu com uma árvore. Informações preliminares indicam que o condutor perdeu o controle do veículo. Com o impacto, um dos passageiros, residente em São Borja, morreu no local.

O condutor de 26 anos, residente em Agudo, teve lesões graves. Os outros passageiros, duas mulheres, uma de 34 anos, de São Borja, outra de 22 anos, de Nova Palma, e uma criança, de 10 anos, tiveram lesões leves. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Santiago.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas, segundo a PRF. O trânsito foi normalizado no final da noite.

