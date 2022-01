Vereador Vagner Fan apresenta prestação de contas do ano de 2021

Em seu primeiro ano de mandato, o vereador Vagner Fan esteve junto à comunidade, ouvindo e atendendo demandas, além de buscar parcerias que possam vir à contribuir com o desenvolvimento do município.

Processos legislativos – 468 votações/ apreciações;

Atividades Legislativas:

016 – Atividade de Fiscalização Parlamentar art. 159;

004 – Dedicações de Sessão;

003 – Frente Parlamentar;

048 – Indicações;

003 – Licenças de Sessão;

012 – Moções;

086 – Pedidos de Providência;

001 – Projetos de Decreto Legislativo

001 – Projetos de Lei Complementar Executivo;

001 – Projetos de Lei Complementar Legislativo;

005 – Projetos de Lei Ordinária Legislativo;

002 – Projetos Substitutivos 001-Proposta de Emenda à LOM

005 – Requerimento -art. 115

Algumas Pautas importantes e conquistas:

Retirada da Escada/segurança pública. Uma demanda antiga dos moradores da Vila Nova e região atendida após solicitação do vereador Vagner Fan. A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Infraestrutura, realizou a remoção das escadas da passarela para evitar a passagem de transeuntes pelo local. O vereador fez a solicitação para que fosse efetuado um laudo no local e acompanhou todo o processo. A passarela metálica localizada sob os trilhos da estação férrea e que liga o bairro Vila Nova ao centro da cidade estava sem condições de circulação e era local de assaltos e ponto de venda de drogas.

Viagem para a cidade de Não-me-Toque

Viagem à cidade de Não-me-Toque, com enorme expectativa para o desenvolvimento sócioeconômico para a cidade de Alegrete e a Região Fronteira.

O Prefeito da cidade e empresário Gilson Santos da empresa Mola Sul, o Vice-Prefeito e empresário Gilson Trennepohl da empresa STARA, o empresário Henricus Johannes Jacobus Rietjens da empresa JAN e a Assessora Parlamentar Jessieni Gargaro Lamberty Berens da cidade de Não-Me-Toque, trataram assuntos como: avanços na tecnologia e desenvolvimento para Alegrete e Região através da instalação de fábricas e indústria. Visitas in loco nas empresas Stara e JAN, as maiores empresas de metalúrgica de implementos agrícolas da América Latina e líderes em tecnologia de precisão. Visita com a presença dos pastores Valsyr Lamberty e Gunar Lamberty da Igreja Assembleia de Deus de Alegrete, pois o mesmos foram os articuladores dessa agenda.

Projeto Alegrete Mais Linda

Fan iniciou o projeto Alegrete Mais Limpa – mutirões de limpeza juntamente com moradores. O projeto teve inicio no Bairro Vila Nova, na Praça Araci Baez e se espalhou para Estação Férrea, Passarela, Posto de Saúde ESF Bairro Boa Vista, Vila Prado, EMEI Ibirapuitã e na Praça Localizada ao lado da Escola Emilío Zuneda.

Por motivo da Covid-19 os mutirões foram suspensos para que não houvesse aglomerações.

Neste ano as ações deverão retornar pois há muitos locais que necessitam de reparos e uma atenção especial.

Instituto Federal – IFFAR

O vereador esteve no IFF Farroupilha e participou de reunião com os diretores Ana Rita Costenaro Parizi, Thales Machado e Luciano Borges, para tratar de futuros projetos e estratégias de promoção e desenvolvimento do IFF Farroupilha juntamente com a comunidade escolar e a população da região.

Na ocasião foram apresentadas as demandas do Campus e da comunidade escolar, o desejo de expansão e desenvolvimento do Campus, com possível apoio do Legislativo e do Executivo municipal. A visita nas dependências foi realizada e foram mostradas todas as melhorias e reparos realizados para os mais de 1500 alunos. O IFF oferece cursos de ensino médio e técnico, assim como cursos de graduação e pós graduação, nos três turnos. Uma solicitação urgente que o vereador se empenhará será a disponibilização de linhas de ônibus que atendam os alunos e professores que precisam se deslocar de Alegrete até o Passo Novo.

Unipampa

Visando o desenvolvimento tecnológico, foi realizado um encontro com o Diretoria da Unipampa Alegrete e foram e alinhados vários projetos para inclusão da população na área educacional e profissional.

Pampatec

Realizou diversas visitas ao PAMPATEC, onde reunindo-se com o Diretor Executivo Vitor Almada e o Coordenador de Incubadoras de Empresas – Émerson Rizzatti, para estreitar relações no intuito de fortalecer a área tecnológica e empreendedora do município. Conhecendo a estrutura física do PAMPATEC e os projetos de empresas que tiveram seu nascimento com a ajuda da Instituição.

O objetivo é buscar alternativas para fomentar esse tipo de idéia, pois a cidade tem muitas pessoas de visão empreendedora que não avançam por falta de auxílio. O PAMPATEC é uma realidade que deu certo, já tendo incubado muitas empresas que hoje estão a todo vapor, gerando renda e emprego para os alegretenses, como a MUV – Inteligência em Movimento, a Agrare Sistema de Gestão do Agronegócio, assim como as associadas ESCO GD E DevPampa.

Vereador nos Bairros



O vereador esteve com os moradores e o Presidente do Bairro Rui Ramos, Zona Norte da cidade. Os problemas enfrentados são diversos, principalmente na época das cheias do Rio Ibirapuitã, uma vez que o local é atingido quase que na sua totalidade pela suba do rio;

Reunião com os moradores do Bairro Prado, ouvindos as reivindicações

e foi de perto verificar os principais problemas;

Realizou visitas nos bairros Vera Cruz, Sepé Tiarajú, Vila Nova, Vila Grande, Boa Vista, Saint Pastuos, Ulisses Guimarães Nossa Senhora da Conceição, Capão do Angico, Nossa senhora do Carmo, Canudos, Bairro Macedo, Bairro Santo Antonio, Vila Isabel, Dr Romário. “Fiscalizando, ouvindo e encaminhando as demandas da comunidade alegretense.

“Há muito a ser feito nos bairros” – relata Fan.

Realizou um roteiro rural nas localidades do Jacaquá, Cerro do Tigre e Cascata, onde pode verificar as condições das estradas e algumas demandas de infraestrutura em comunidades locais.

No interior esteve na RSC 377, no Passo Novo, IFFAR e Caverá.

Fiscalização das obras

Fan fiscalizou a limpeza da Pista de Eventos, manutenção na Rua Barrão do Cerro Largo, colocação de bueiros na Avenida Tiarajú, limpeza Praça Caramanchão, manutenção das ruas do Bairro Vila Nova e no Centro.

Projeto Redução do número de Vereadores



O vereador apresentou um projeto de emenda de iniciativa popular de redução do número de vereadores em Alegrete, de 15 para 13 vagas. A proposta justifica-se em razão da redução de gastos do erário municipal pois a situação na pandemia com a economia esfacelada, determina que se priorize ações com foco no uso racional do dinheiro público e na economia. Em sua justificativa ele enfatiza que o último senso do IBGE, Alegrete possui 73.028 mil habitantes e, que a redução de dois vereadores na Câmara vai acarretar uma economia de aproximadamente 382 mil reais por ano, sendo que esse valor poder ser ainda maior levando em conta todo o gasto com a estrutura de gabinete.

Saúde Mental do Município

Tendo o a saúde mental como uma das prioridades do seu mandato, Fan fez visita ao CAPS I. Na ocasião Vagner teve o acompanhamento do Diretor da instituição, o senhor Mauro Campos, que abordou as atividades realizadas e mostrou as estruturas do local.

A instituição atende crianças e jovens com idade máxima de 18 anos, que sofrem de doenças da mente, dependências químicas e pessoas com autismo. Segundo o Diretor da Instituição a demanda cresceu muito após o início da Pandemia. Problemas como depressão e dependência química se tornaram mais comuns nas pessoas e afetaram também as pessoas da faixa etária atendida. Com isso é necessário melhorias na estrutura física e aumento no número de profissionais.

Proteção da Ponte Borges de Medeiros

Grades de Proteção da Ponte Borges de Medeiros é um dos assuntos que há décadas é debatido e novamente está em pauta. O alto índice de tentativas de suicídios relacionados à Ponte Borges de Medeiros gera discussões para a implementação de telas nas laterais da estrutura. Foi encaminhado o projeto ao Prefeito Márcio Amaral, a indicação é de que haja a elaboração de um projeto que contemple a segurança da população, diante do risco à vida.

Acessibilidade

O vereador juntamente com o Engenheiro Vicente Aquino, responsável pelo Projeto de Proteção e Segurança da Ponte Borges de Medeiros, realizou visita em vários pontos da cidade que solicitam urgente de acessibilidade para pessoas cadeirantes. Com a ajuda de um dossiê cedido pela AFAD (Associação dos Familiares, amigos e Deficiências de Alegrete), foi possível identificar os pontos mais críticos e solicitar providências.

Viagem à Porto Alegre

Fan esteve em Porto Alegre no dia 13 de julho para cumprir agenda na Assembléia Legislativa do Estado.

• Reunião com deputado Gabriel Souza (MDB), Deputado Beto Fantinel (MDB), Edson Brum Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Luiz Lamb – Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, onde a pauta principal foi a criação do Centro de Tecnologia e Inovação do Agronegócio, ligado ao Pampatec, Desenvolvimento Econômico da Região e assuntos partidários;

• Reunião com Lúcio do Prado (suplente a deputado estadual), juntamente com o Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mauro Hauschild, para tratar assuntos sobre a retomada da construção do Presídio Estadual de Alegrete;

• Visita ao Gabinete do Deputado Estadual Elizandro Sabino Pastor da Assembleia de Deus e membro do conselho estadual da Assembleia de Deus, onde trataram de projetos futuros para Alegrete;

• No Gabinete do Deputado Tiago Simon (MDB), Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, a pauta era a segurança pública da região e a necessidade de novas lideranças na Assembleia Legislativa com referência na fronteira, visando a micro economia de Alegrete e região.

Visando a segurança pública, Fan esteve na Secretaria de Administração Penitenciária, para tratar de assuntos relevantes para o município.

Vereador Fan é eleito para direção da ULFRO (União dos Legislativos da Fronteira Oeste)

Fan foi eleito segundo vice-presidente da ULFRO, tendo sido escolhido presidente o vereador Mário Augusto Teixeira de Souza, de Quaraí.

O vereador Vagner Fan/MDB, representante da Câmara Municipal de Alegrete junto à União dos Legislativos da Fronteira Oeste, participou, na semana passada, em Quaraí, da eleição da nova diretoria da entidade para um mandato tampão até fevereiro de 2022.

A posse dos eleitos será no dia 30 de julho. No seu retorno à cidade, o Fan disse acreditar que possa agregar muito para o município pois a ULFRO, com a participação de representantes de câmaras municipais de 13 municípios da região, é referência em todo o Estado.

Uma de suas iniciativas é a realização de um levantamento das demandas de Alegrete, com a participação de setores da comunidade para elencar o que é prioritário, mas aponta que o estímulo a iniciativas que se direcionam na geração de emprego e renda será prioridade na pauta.

Parceria vereador Pablo Melo (Porto Alegre)

Como membro da Frente Parlamentar da Tecnologia, Ciência e inovação, conseguiu uma parceria de extrema importância para o crescimento de Alegrete e Região com o Vereador Pablo Melo Vereador de Porto Alegre, filho de Sebastião Melo atual Prefeito de Porto Alegre, onde eles acreditam muito no potencial da cidade.

Solicitou a inclusão do PampaTec (Parque Científico e Tecnológico do Pampa) no South Summit, que é uma das principais feiras de tecnologia mundial (sediado em Porto Alegre no ano de 2022 em março – mês de aniversário da Capital gaúcha que completará 250 anos).

Bairro Nilo Soares Gonçalves recebe atenção especial

O vereador Fan e sua equipe de trabalho, realizou uma visita no Bairro Nilo Soares Gonçalves com o intuito de verificar alguns dos problemas que preocupavam aquela comunidade.

Alguns moradores fizeram questão de acompanhar o vereador até o local em que um vazamento de esgoto vinha causando mau cheiro e sujeira, tornando-se intransitável tanto para os pedestres quanto para veículos.

Problema que se arrastava durante anos, e com a apoio da equipe da Corsan realizaram a manutenção no local, resolvendo o problema.

Projeto de criação da Associação Cultural Tradicionalista

Na Sessão Solene Descentralizada no CTG Vaqueanos da Fronteira, onde estavam presente grandes personalidades tradicionalistas, o vereador lançou o Projeto da criação da Associação Cultural Tradicionalista, para apoiar as instituições tradicionalistas (CTGs, Grupos Nativistas, DTGs, Piquetes) e eventos culturais. Fan acredita que a união dessas instituições é de suma importância para a sociedade e a retomada da implantação da Cultura Gaúcha nas Escolas. O objetivo da Associação é captar recursos públicos e atrair investimentos privados para manter as instituições tradicionalistas e, com isso, Alegrete se consolidar como a Cidade mais Gaúcha do Rio Grande do Sul.

Projeto para baixar IPTU, não será possível em 2022

Um projeto de autoria do vereador Vagner Fan para baixar o índice de reajuste do IPTU teve um desdobramento no dia 21.

O projeto prevê que seja reduzido em 10% o reajuste do imposto, atualmente reajustado pelo IGPM. A proposta é que seja corrigido pelo IPCA.

O vereador Luciano Belmonte, da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, convidou técnicos da Secretaria de Finanças para explicar aos vereadores sobre como funciona os reajustes do IPTU e outros tributos do Município.

O Secretário de Administração, Paulo Faraco, explica que as taxas, impostos e contratos pelo IGPM estão previstos no Código Tributário do Município. Ele disse não ser possível a alteração deste índice, porque toda a programação orçamentária do ano que vem não prevê isso, pois tudo já foi calculado pelo IGPM. Ele diz que tem que se pensar como fazer com que este índice baixe para os próximos anos.