Homem morre prensado entre caminhão e parede enquanto ajudava motorista a dar ré em Garibaldi

Um homem de 47 anos morreu enquanto auxiliava um colega a estacionar um caminhão nesta segunda-feira (14), em Garibaldi, na Serra do RS. Hilário Bartiuk era funcionário de uma empresa de móveis e atuava com carregamento de mercadorias.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava dentro do baú do veículo auxiliando o motorista a dar ré. Segundo a Polícia Civil, em determinado momento, ele teria colocado a cabeça para fora do caminhão, sem o condutor perceber, e teve o crânio prensado entre o veículo e a parede do estacionamento.

O g1 entrou em contato com a empresa de móveis, mas até a publicação desta reportagem não obteve retorno.

Por g1 RS