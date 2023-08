Procon encontra litro da gasolina por R$ 6,29 em Alegrete antes do aumento nas bombas

Share on Email

O Procon, realizou mais uma pesquisa de preços dos combustíveis. A pesquisa é referente a primeira quinzena do mês de agosto, no qual foram visitados 20 estabelecimentos, em razão das movimentações de preço, foi verificado os valores antes da suba projetada segundo apurou a reportagem com donos de estabelecimentos na margem de R$ 0,40.

O preço da gasolina comum em Alegrete vem sendo encontrado por R$ 5,56, menor valor, e permaneceu em R$ 6,09, o maior. Já o maior valor para o litro da gasolina aditivada comercializada no município é de R$ 6,29 e mais baixo em R$ 5,69.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 4,869 e R$ 5,79. No óleo diesel S10, oscila entre os mesmos R$ 4,89 e R$ 5,79. O Etanol se mantém no valor médio entre R$ 4,03 e R$ 5,29, sendo disponibilizado em apenas quatro estabelecimentos.

Segundo Geferson Cambraia diretor do órgão de defesa ao consumidor em Alegrete, os preços praticados estão dentro da tabela prevista no Estado e com previsão de aumento dos preços nas próximas horas, o Procon fará nova fiscalização na próxima semana, quando os preços serão reajustados pelos estabelecimentos.