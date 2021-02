Homem não aceita o fim da relação e ameaça matar a mulher e quem namorar com ela

Compartilhe















Mulher de 63 anos foi agredida pelo ex-companheiro que invadiu a residência por não aceitar o fima da relação. O indivíduo que seria alcoólatra foi detido pelos policiais militares em uma casa nas imediações do local onde ele ameaçou a ex. De acordo com a ocorrência, a vítima acionou a Brigada Militar depois que o acusado invadiu a sua casa e a empurrou contra a parede. O indivíduo a ameaçou dizendo que não vai tolerar se ela se envolver com outra pessoa. Caso o mesmo fique sabendo irá matá-la, da mesma maneira novo companheiro. A mulher ressaltou aos policiais que não teria sido a primeira vez que fora agredida verbal e fisicamente. Diante disso, a vítima solicitou Medidas Protetivas contra o ex. A ocorrência foi por volta das 16h da última quinta-feira(4).