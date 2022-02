Homem que esfaqueou garçom, na Praça, é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigação da 1ª Dp/Alegrete, sob a coordenação do Delegado de Polícia Valeriano Neto, na tarde de hoje, 24, efetivou o Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de um homem de 18 anos, morador do bairro Vila Nova.

O acusado foi reconhecido como autor do roubo com lesões ocorrido no dia 21, quando um trabalhador (Garçon), foi ferido por diversas facadas no interior da Praça Getúlio Vargas, com o intuito da subtração de um aparelho celular.

O preso, ainda, é investigado por outros roubos ocorridos no bairro Vila Nova. O indivíduo tem passagens policiais pelos delitos de tráfico ilícito de drogas, desacato, roubo a pedestre e furto abigeato.

Telefones da Polícia Civil para denúncias – (55)34270318 e Whatsapp (55) 984511689.