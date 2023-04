Recém-nascido é encontrado na Estação Férrea em Alegrete

Share on Email

Na manhã desta sexta-feira(14), a atendente de um posto de combustíveis nas imediações do local, foi comunicada por populares que perceberam o choro de um bebê na Estação. A jovem foi até o prédio, mas inicialmente não teria encontrado a criança. Na sequência, segundo relato aos policiais militares, com ajuda de mais uma pessoa, localizou o bebê, um menino que estava enrolado em um lençol, ainda com sangue – o que identifica que o parto teria ocorrido há pouco tempo.

Imediatamente, a atendente pediu ajuda a um taxista que a conduziu até a UPA. O bebê recebeu os primeiros atendimentos e foi levado à UTI Neonatal, conforme informações repassadas pela Assistente Social do hospital. “No momento, ele está passando por todos os cuidados necessários a um recém-nascido. Mas, preliminarmente, o menino está bem. Ainda sem muitos detalhes- destacou Tânia Zinelli.

A Brigada Militar foi acionada, assim como o Conselho Tutelar. Até o momento, não há informações de quem possa ser a mãe do bebê, mas os órgãos de segurança já estão buscando mais detalhes e qualquer denúncia pode ser realizada por meio dos números 55 98454-0365(BM) ou 34270300(polícia Civil).