Conjunção Planetária entre Júpiter e Saturno é neste final de tarde

O alegretense José Eduardo Corrêa Nunes é astrônomo amador e cursa engenheira de telecomunicações – Unipampa. Fascinado por astrologia ele está acompanhando desde a noite de ontem(20), uma conjunção planetária. O jovem realizou a seguinte descrição sobre o evento:

Neste dia 21 exatamente no dia que ocorre solstício de verão para o Hemisfério Sul, e o solstício de inverno no Hemisfério Norte, qualquer pessoa poderá contemplar a olho nu, com binóculo ou telescópio uma rara aproximação entre Júpiter e Saturno. Vistos da Terra, Júpiter e Saturno estarão muito próximos entre si. Será a menor aproximação entre estes planetas em quase 397 anos e a próxima vez que se poderá ver novamente esta situação será só no ano de 2040. Os planetas Júpiter e Saturno darão, no início desta noite, um espetáculo incrível. Eles estarão fazendo uma conjunção planetária – explica José.

O que é uma conjunção planetária?

É quando dois ou mais astros encontram-se em alinhamento com a Terra, ficando aparentemente próximos no céu, e observando aqui da terra apresenta que os dois pontos brilhante estão próximos um do outro. E o melhor é que é visível a olho nu, e podendo ser visualizado em todo o Brasil.

Mas também podem ser utilizados equipamentos ópticos como Binóculos/Telescópios para ter uma ampliação e ver com mais detalhes.

Onde vai estar no céu?

Esse evento astronômico ocorrerá ao entardecer, na direção oeste onde o sol se põe. O sol já vai estar em poente e sendo assim é possível ver os corpos celestes. Aqui em Alegrete/RS o pôr do sol é por volta das 19h30 e já vai estar com céu parcialmente escuro e os corpos celestes começam a ganhar visibilidade. Esse evento vai ter a duração até por volta das 21h. “Quem estiver com o céu limpo em sua região não deixe de observar vai ser uma oportunidade única e espetacular”- comentou José.

Esse evento de hoje já estava acontecendo desde de novembro, pois esses planetas já começaram a ganhar destaque na metade do mês, onde passaram a ficar cada dia mais próximos um do outro, chegando na noite de hoje ( 21/12 ) com a máxima aproximação um do outro ganhando destaque sendo observando aqui da Terra, dando um show e sendo chamado como a maioria das pessoas conhecem a tão famosa “Estrela de Natal”.

Este alinhamento entre planetas ocorre com certa frequência. Mas as pequenas diferenças nos planos orbitais dos planetas fazem com que, a cada conjunção, a distância aparente entre os astros seja diferente. Por isso, é tão rara uma conjunção planetária como a da noite de hoje 21 de dezembro, quando os planetas estarão separados por apenas 0,1 graus no céu.

Júpiter, o maior planeta em órbita do Sol, apresenta um sistema de tempestades que divide sua atmosfera superior em faixas de diferentes cores. Além da Grande Mancha Vermelha, um gigantesco vórtice de uma tempestade está ativa desde as primeiras observações de Júpiter por telescópio, feitas por Galileu Galilei, há mais de 400 anos. Saturno, por sua vez, chama a atenção pelo seu belíssimo sistema de anéis que o circunda.

É Possível observar 10 luas, pois os planetas tem seus satélites naturais, Planeta Júpiter tem 4 luas são Ganímedes, Io, Europa e Calisto, e já Saturno tem como seus principais satélites naturais Titã, Encélado, Tétis, Dione e Reia entre outras luas menores que é de difícil visualização. As outras luas são corpos celestes menores que é muito difícil obter visibilidade e conseguir registrar, pois foram descobertas essa quantidades luas através de sondas levadas ao espaço que fazem estudos mais profundos sobre esses planetas, como por exemplo descobertas de novas luas menores/maiores que não é possível ver daqui da Terra.

E toda a beleza e complexidade desses dois mundos que encantam os astrônomos há mais de 400 anos, poderam ser contemplados de uma só vez e de maneira inédita hoje. A última vez ela ocorreu no ano 1226, quase 200 anos antes das primeiras observações de Galileu Galilei.

Bom esses dois planetas se encontram a cada 20 anos, em 2020 eles vão estar ainda mais próximos. Em 31 de outubro de 2040 e em 7 de abril de 2060, os dois planetas poderão ser vistos juntos novamente, mas a uma “grande” distância de pelo menos 1,1°. Mas um motivo para você não perde de observar hoje !

Se tiver dificuldades em localizá-los, use um app em seu smartphone de observação astronômica, como Star Walk, Star Chart, Sky Safari ou SkyView, stellarium.

José Eduardo Corrêa Nunes