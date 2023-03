Homem se irrita ao ser cobrado e desfere golpes de facão no credor

Segundo informações da Brigada Militar, os policiais foram acionados na rua Maximino Marinho devido a denúncia de um desentendimento entre dois homens.

No endereço, foi feito contato com a vítima, de 42 anos, que informou ter ido até a residência do acusado, um homem de 56 anos. O objetivo era realizar uma cobrança referente a uma mudança para o interior do Município.

No momento em que falou para o acusado, ele teria afirmado que não iria pagar pois já havia lhe doado alguns móveis em outra ocasião e, na sequência, desferiu um golpe de facão nas costas da vítima.

Os policiais militares efetuaram o registro da ocorrência no local.