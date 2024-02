RS confirma segunda morte por dengue em 2024

Share on Email

A morte ocorreu no dia 1º de fevereiro. De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), o idoso tinha doenças pré-existentes.

A primeira morte foi confirmada um dia antes, na segunda (5). A vítima é uma idosa de 71 anos, moradora de Tenente Portela, na região Noroeste do estado.

Apenas este ano, o Rio Grande do Sul já registrou 2.534 casos confirmados da doença, dos quais 2,3 mil foram contraídos dentro do estado. Dos 497 municípios gaúchos, 466 registram infestação do mosquito transmissor da doença.

Em 2023, no mesmo período, o estado somava 263 casos. Durante todo o ano passado, foram 38,4 mil infecções e 54 mortes no RS.

Sintomas e cuidados

A secretaria reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas, que são:

febre alta (39°C a 40°C), com duração de dois a sete dias, dor retro-orbital (atrás dos olhos)

dor de cabeça

dor no corpo

dor nas articulações

mal-estar geral

náusea

vômito

diarreia

manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira

Medidas de prevenção à proliferação e circulação do Aedes, com a limpeza e revisão das áreas internas e externas das residências e eliminação dos objetos com água parada são ações que impedem o mosquito de nascer, cortando o ciclo de vida na fase aquática.

O uso de repelente também é recomendado para maior proteção individual contra o Aedes aegypti.