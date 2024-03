Homem sofre lesões em acidente entre moto e carro

Share on Email

Os dois veículos estavam trafegando no mesmo sentido, em direção ao centro da cidade, quando a condutora do Fiesta teria colidido com o motociclista.

Segundo relato do homem que pilotava a Honda, a condutora do Fiesta não teria acionado a seta para fazer a conversão e entrar na Bento Gonçalves. Por outro lado, a mulher afirmou que realizou a sinalização, mas não teria visualizado a moto.

O motociclista sofreu escoriações e foi socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência e tomar as medidas necessárias.