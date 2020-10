Homem suspeito de estuprar vizinha de 12 anos, é preso pela BM e já está no Presídio

Um pai que não teve o receio de mostrar sua dor, chorou ao falar com familiares. O motivo, para ele naquele momento, o mais cruel: a filha de 12 anos foi vítima de abuso sexual e o acusado como autor, preso pela Brigada Militar, é um vizinho de 22 anos.

Na noite de ontem (27), a Brigada Militar foi acionada em uma residência num bairro na zona norte de Alegrete. No endereço, o relato de um pai que sua filha tinha sido vítima de estupro de vulnerável.

De acordo com o genitor, o relato foi de que a menina saiu de casa para ir à residência do avô que fica algumas quadras, no mesmo bairro.

No caminho, teria encontrado com o vizinho que a convidou para jogar videogame. Ao aceitar, ele a levou até a sua casa, cerca de duas ou três quadras da residência da vítima.

Algumas horas depois quando ela retornou para casa, a mãe percebeu seu comportamento estranho e passou a questiona-la sobre o que teria ocorrido.

Em um determinado momento, a menina começou a chorar e disse para mãe que o vizinho a teria abusado. O ato consumado, segundo à vítima, foi na casa do acusado.

A menina apresentava lesões nas pernas e braços. Ela foi encaminhada à Santa Casa onde passou por avaliação médica. Entretanto, foi solicitado através da Delegacia de Polícia, um laudo pericial na menina.

Diante do relato do pai, da vítima, que indicou o acusado, os policiais militares fizeram buscas e o encontraram em um campo de futebol, perto do local onde reside.

Preso pelos policiais militares, foi conduzido à Delegacia de Polícia onde, em contato com o Delegado de plantão foi determinado flagrante por estupro de vulnerável. Depois de ouvido seria levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

O pai do acusado, também, esteve na DP. Ele disse que o filho iria pra outro Município trabalhar.