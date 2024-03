Morte do músico Rafael Hernandez, o Galo, consterna amigos e familiares

Share on Email

Adan era conhecido por suas raízes no rock e sua participação em vários festivais de música, incluindo o FAC em Alegrete. Entre amigos e colegas músicos da cidade e região, ele era destacado como um talentoso músico.

Galo como era chamado, era uma figura proeminente na cena musical do rock em Alegrete, tocando com diversos músicos e sendo uma referência no meio. Sua casa era um local de encontro para músicos, onde sempre estava disposto a compartilhar sua paixão pela música.

“É difícil lidar com a perda de alguém tão cedo”, lamentou Thiago Simon, amigo próximo de Rafael. “O Galo (Raphael Hernandez) sempre foi uma presença constante em nossas vidas musicais. Sua partida deixa um vazio imenso.”

Getulio Duarte, outro amigo e colega de música, destacou a influência de Rafael em sua vida. “Ele era uma grande fonte de inspiração e aprendizado para mim. Participamos juntos de tantos festivais e eventos musicais. Sua perda precoce é uma tragédia para todos nós.”

Além de sua paixão pela música, Rafael também trabalhava no setor de iluminação pública na Prefeitura Municipal de Alegrete. Sua partida deixou não apenas um legado musical, mas também um vazio entre aqueles que o conheciam pessoalmente e admiravam sua generosidade e talento. Ele deixa esposa, filho e demais familiares e amigos.

As últimas homenagens a Adan Rafael Hernadez Cruz, estão acontecendo por meio da Funerária Angelos, na Avenida Da Saudade, perto do Cemitério. O sepultamento será às 14h, deste domingo(17), no Cemitério Público Municipal em Alegrete.

Fotos: reprodução