Patrulha Rural recupera cavalos furtados no início do mês

Uma guarnição da Patrulha Rural realizou uma ação bem-sucedida ao recuperar quatro dos cinco cavalos que haviam sido furtados de uma propriedade localizada no Corredor dos Papagaios. O furto ocorreu no dia 05 de agosto, e as buscas resultaram na localização dos animais em diferentes pontos da cidade.

Após receber informações sobre o furto dos cinco equinos, ocorrido no último sábado (05), uma guarnição logrou êxito ao encontrar dois dos cavalos na região do Corredor dos Pinheiros, e outros dois cavalos foram localizados em um campo próximo ao Bairro Renascer.

O proprietário, um homem de 54 anos, reconheceu os animais. Além do reconhecimento, o proprietário também apresentou documentos que comprovavam a posse legítima dos equinos.

Diante da situação, a vítima foi encaminhada até a Delegacia de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB) para o registro da ocorrência e para que fossem tomadas as providências legais necessárias. .

A atuação da Patrulha Rural nesse caso demonstra o comprometimento das forças de segurança em proteger o patrimônio dos cidadãos e combater a criminalidade. Os quatro cavalos recuperados foram devidamente restituídos ao proprietário, inclusive já havia ocorrido a tentativa de ludibriar as autoridades colocando uma outra marca em cima.