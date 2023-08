Ele é mais que pai, é um anjo feito gente para as três filhas

No coração de Arizoli Dorneles Mendes, 48 anos, reside um amor incondicional e uma dedicação que transcende qualquer limite. Sua vida é uma história marcante de transformação, moldada pelo cuidado e abnegação que ele oferece às suas três filhas. Em uma entrevista sincera e comovente ao PAT, em decorrência ao Dia dos Pais, Arizoli compartilhou a essência de sua jornada, onde o foco é a criação solitária das filhas que têm sido o farol de sua vida.

Com idades de 9, 7 e 2 anos, as filhas de Arizoli ocupam um lugar central em sua existência. Ele descreve a relação com elas como uma cumplicidade mútua, onde cada olhar carrega significados profundos e cada gesto é repleto de amor. Após uma relação de dez anos que resultou em uma separação, as meninas passaram por um período de distanciamento do pai, chegando até mesmo a residir temporariamente na Moradia Transitória. Contudo, Arizoli não mediu esforços para trazê-las de volta para seu cuidado e amparo, lutando incansavelmente até que elas pudessem estar sob seu teto, onde ele as assiste integralmente.

A rotina de Arizoli começa bem cedo, enquanto suas filhas ainda dormem. Ele organiza a casa, prepara o café da manhã e, em seguida, embarca em sua missão de buscar o sustento para a família. O cuidado e dedicação não param por aí. Arizoli aprende a fazer penteados para suas filhas e brinca sobre o desafio de auxiliá-las com maquiagem no futuro. O afeto mútuo é evidente a cada abraço, beijo e declaração de amor, especialmente da caçula, que não deixa de expressar seus sentimentos.

Arizoli ressalta que, embora a criança não peça para nascer, uma vez que ela existe, merece amor e proteção. Ele compartilha que oferece às suas filhas o que tem de mais valioso: seu tempo. O pai dedicado ajustou sua vida para trabalhar em casa, permitindo-lhe estar 100% presente na vida das filhas, especialmente da mais nova que ainda não frequenta a escola. Ele assume a responsabilidade de levar e buscar as filhas mais velhas na escola.

A jornada de Arizoli é uma história repleta de desafios, superação e amor inabalável. Sua determinação em ter as filhas ao seu lado é de uma dedicação incansável. Ele ressalta que sua jornada não visa criar julgamentos em relação à mãe de suas filhas; em vez disso, enfatiza a grandiosidade da força interna que o levou a superar obstáculos e garantir o melhor para suas filhas.

Em um momento crucial de sua vida, Arizoli optou por abrir mão de oportunidades profissionais em prol de suas filhas. Ele escolheu continuar trabalhando com oxigênio hospitalar, uma profissão que permite que ele permaneça presente para as meninas. Em suas próprias palavras, “em primeiro lugar na minha vida, sempre estarão minhas filhas, em qualquer situação a prioridade é esse trio que dá sentido à minha existência”.

A história de Arizoli Dorneles Mendes é uma lição de resiliência, superação e amor. Sua luta para criar um ambiente de amor e cuidado para elas, mesmo em meio a desafios pessoais, é um exemplo inspirador para todos. Ele não é apenas um pai presente, mas um herói silencioso, cuja devoção e sacrifícios diários refletem a grandiosidade do amor paternal, algo que é pouco comum quando os pais se separam, geralmente a luta é para que os homens sejam mais presentes na vida dos filhos.

Enquanto as circunstâncias impedem a divulgação de certos detalhes e nomes, o foco da história é claro: Arizoli Dorneles Mendes é um pai exemplar que mergulha de cabeça na jornada da paternidade, ensinando que o verdadeiro amor é medido não apenas por palavras, mas por ações incansáveis e inabaláveis. Sua mensagem é um lembrete de que, no coração de um pai, reside a capacidade de moldar vidas e inspirar pessoas.