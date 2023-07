Hospital Alexandre Lisboa, 78 anos de uma rica história

Share on Email

O Hospital DR Alexandre Lisboa foi construído durante a Segunda Guerra Mundial, mas só teve sua inauguração em agosto de 1962. Inicialmente, foi construído para combater a tuberculose, que na época não tinha tratamento adequado.

Na década de 60, a medicina não tinha uma estrutura tão avançada que pudesse solucionar de maneira rápida as doenças da época. Por isso, o hospital foi construído visando acelerar o processo de recuperação dos pacientes com tuberculose, que em média demorava cerca de 6 meses para ter uma melhora no quadro de saúde.

Com o promulgação da Constituição Federal de 1988, autoridades da saúde decidiram aproveitar o espaço físico do hospital Alexandre Lisboa, retiraram do Bairro Restinga o Posto de saúde mental e trouxeram para uma área mais central da cidade.

O Centro de Atenção Psicossocial( CAPS), é responsável por tratar pessoas com distúrbios mentais oferecendo a população; terapia, atendimento ocupacional, grupo de convivência e tratamentos psicológicos.

O hospital tem seu horário de atendimento das 8h às 17h, sem fechar ao meio dia, disponibilizando aos pacientes condições favoráveis para tratamento de transtornos mentais. Há 78 anos em Alegrete, o Hospital Alexandre Lisboa tem uma longeva e rica contribuição à saúde de muitas gerações.