I Concurso de Linguiças de Alegrete tem inscrições abertas até sexta-feira

No próximo dia 14 de outubro, acontece o I Concurso de Linguiças de Alegrete, no Parque Dr. Lauro Dorneles, promovido no estande da Alegro, na 80ª Exposição Agropecuária de Alegrete, que ocorre entre os dias 12 e 16 de outubro.

Homem é gravemente ferido com golpes de tesoura no Albergue do Município

O evento é promovido pela Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

As inscrições ocorrem do dia 03 a 07 de outubro. Confira mais detalhes sobre as inscrições no link a seguir:

Inscrições

Compartilhar