Encontrado corpo de idoso desaparecido no Rio Ibicuí

De acordo com informações, no quarto dia, os Bombeiros localizaram o corpo, que emergiu, a 300 metros acima da Balsa do Mariano Pinto, no Rio Ibicuí.

O idoso estava desaparecido desde o último dia 1°, depois de ter sido visto em seu barco, rio acima, em direção a sua residência. Entretanto, acredita-se que tenha ocorrido um problema no motor da embarcação, e ao verificar, Antônio tenha caído no Rio.

“Acredita-se que ele possa ter caído na água ao tentar fazer o motor do barco funcionar. Mas esta, é uma possibilidade” – disse o Bombeiro Civil à reportagem.

Ele acrescentou que filmagens dão conta de que Antônio realizou compras, entrou no barco e seguia em direção à residência, isso no sábado. Já no domingo, o barco foi encontrado à deriva com os documentos e os pertences do idoso, pelos moradores.

De acordo com a presidente da AMMAI, Elaine Londero, o idoso reside sozinho e estaria retornando para casa.

Na manhã desta terça-feira(4), além dos Bombeiros civis, de Itaqui, e o grupo de mergulhadores do 4° BBM/Santa Maria, integrantes da Marinha de Uruguaiana, se uniram nas buscas ao idoso.